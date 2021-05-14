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«Фонтанка» проводит в прямом эфире правовую дискуссию «Банкиры и застройщики — 2021»

В прямом эфире на Youtube-канале «Фонтанки» проводится онлайн-дискуссия, посвященная последним трендам на пересечении финансового и строительного рынков, где строители, банкиры, юристы и эксперты отрасли расскажут о своем опыте решения актуальных проблем.

Среди тем — проектное финансирование строительства многоквартирных домов, два года с эскроу-счетами, судебная практика, риски банков при финансировании строек, проблемы строительства на землях в публичной собственности, практика выдачи и невыдачи разрешений на строительство и т. п.

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