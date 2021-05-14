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В Красногвардейском районе откроются два новых детских сада

Группа ЛСР получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух дошкольных учреждений. Сразу два детских сада в Красногвардейском районе получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Как сообщают в компании, один из них откроется на улице Пейзажной, второй — на Пискаревском проспекте.

Строительство велось в рамках соглашения с городским Комитетом имущественных отношений (КИО), документацию разработали в соответствии с действующими нормами, получены Заключения о соответствии.

Первый детский сад, рассчитанный на 190 мест, расположился на территории ЖК «Цветной город». Здесь будет большой музыкальный зал, помещение для гимнастических занятий, бассейн, медкабинет. Такая же инфраструктура запроектирована в учреждении на Пискаревском проспекте, в жилом комплексе «Ручьи», — этот садик сможет вместить 160 малышей. На территории детских садов предусмотрены прогулочные площадки для каждой группы с теневыми навесами, спортивные площадки, а также озеленение и ограждение территории.

Оба здания построены по типовому проекту, разработанному специалистами «ЛСР. Строительство — Северо-Запад», из железобетонных изделий собственного производства компании.

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