Вор, вскрывший квартиру пенсионерки на юге Петербурга, стал миллионером

68-летняя жительница Петербурга вместо спокойного вечера до ночи общалась с полицией. В её квартире побывал вор, который забрал все ценное.



Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, сообщение о том, что дверь в квартиру на 3-м этаже пятиэтажки в Ломоносове вскрыта, в полицию Петродворцового района поступило от пострадавшей около 16:00 в четверг.



Она сообщила, что в период с 8 утра до 4 дня вор вскрыл замок двери и вынес из квартиры 2 млн 650 тысяч рублей в разной валюте, а также ювелирные изделия на порядка 40 тысяч рублей.

