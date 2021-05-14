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Вор, вскрывший квартиру пенсионерки на юге Петербурга, стал миллионером

В Петербурге из квартиры пенсионерки унесли почти 3 млн рублей в разной валюте

68-летняя жительница Петербурга вместо спокойного вечера до ночи общалась с полицией. В её квартире побывал вор, который забрал все ценное.

Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, сообщение о том, что дверь в квартиру на 3-м этаже пятиэтажки в Ломоносове вскрыта, в полицию Петродворцового района поступило от пострадавшей около 16:00 в четверг.

Она сообщила, что в период с 8 утра до 4 дня вор вскрыл замок двери и вынес из квартиры 2 млн 650 тысяч рублей в разной валюте, а также ювелирные изделия на порядка 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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Комментарии (2)

264728001
снимала крупную сумму денег в зеленом банке меньше месяца назад, живет по прописке
Brevnault
Моё предположение: нижний ящик комода, в дальнем углу за постельным бельём в непрозрачном пакетике.
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