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Дом на Лермонтовском стал «драконом», из-за него перекрывали улицу

В центре Петербурга тушили небольшой, но дымный пожар

Движение по Лермонтовскому проспекту рано утром 14 мая на некоторое время перекрывали из-за тушения пожара.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Лермонтовский, 55, поступил в 4:45. На место выехали три машины и 15 пожарных. Оказалось, что в двухкомнатной квартире горит обстановка на площади 4 квадратных метра. За полчаса с огнём справились: в 5:15 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что, несмотря на небольшую площадь возгорания, дыма было много: он шёл из четырёх-пяти окон. Лермонтовский в направлении центра был занят пожарными и полицейскими автомобилями.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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