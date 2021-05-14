Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Лермонтовский, 55, поступил в 4:45. На место выехали три машины и 15 пожарных. Оказалось, что в двухкомнатной квартире горит обстановка на площади 4 квадратных метра. За полчаса с огнём справились: в 5:15 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.



На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что, несмотря на небольшую площадь возгорания, дыма было много: он шёл из четырёх-пяти окон. Лермонтовский в направлении центра был занят пожарными и полицейскими автомобилями.

