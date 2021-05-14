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Участник «Битвы экстрасенсов» в Петербурге пойдет под суд за создание группы угонщиков

В Петербурге будут судить группу, обвиняемую в угонах «Ниссанов» и «Рено» на протяжении четырех лет

Шесть человек во главе с многодетным отцом, который увлекался эзотерикой, оказались на скамье подсудимых за серию краж.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 14 мая, ГСУ главка завершило расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, специализирующихся на хищениях иномарок среднего класса на территории Санкт-Петербурга.

Группа была четко структурирована: несколько человек занимались подбором машин. Предпочтения угонщики отдавали таким маркам, как «Ниссан» и «Рено». Основной критерий — автомобиль не должен был быть оборудован противоугонными системами. В поисках подходящих под это описание машин участники сообщества специально ездили по разным районам города.

«Обнаружив нужный автомобиль, злоумышленники снимали крышку бензобака и по ней изготавливали ключ, с помощью которого проникали в салон, где осуществляли запуск двигателя», — сообщает главк.

Другие в то же время искали на рынке битых авто подходящий автомобиль и выкупали его исключительно ради документов и регистрационных номеров. При этом «родные» номера с похищенных иномарок злоумышленники снимали и топили в городских водоемах неподалеку от дома организатора группы.

ГУ МВД показывает, как зимой водолазы поисково-спасательной службы поднимали эти номера из пруда.

ГУ МВД по Петербургу и области

Следствие нашло доказательства того, что автомобили ответственная за это группа с перебитыми идентификационными номерами перегоняла для разборки на запчасти в другие регионы страны, в том числе города Владимир, Воронеж, Чебоксары. Там автомобили готовили к разборке на запчасти.

Всего ГСУ нашло доказательства причастности группы к краже 22 иномарок, ущерб от хищения которых превысил 10 миллионов рублей. Девять автомобилей были найдены полицейскими и возвращены владельцам. В основном их нашли в местах отстоя на территории Петербурга.

«Помимо участников преступного сообщества, перед судом предстанет и непосредственный создатель криминального детища — 36-летний многодетный отец (у него пятеро детей от 4 до 10 лет). Что примечательно, мужчина умудрялся совмещать противоправную деятельность и свое увлечение эзотерикой, принимая участие в различных телешоу, посвященных магии», — сообщает главк.

В полиции отмечают, что мужчина даже участвовал в отборе на «Битву экстрасенсов», но далеко не прошел. Он, уверены в ГСУ, до мелочей продумывал детальный план каждого угона.

Всем участникам сообщества предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража). В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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