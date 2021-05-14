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Перевернувшись, такси засыпало обломками светофора Каменноостровский, а ПУХТО мусором — подходы к парку

Два транспортных средства совершили опрокидывание в Петербурге

В Петербурге — утро колоритных перевёртышей. В Петроградском районе опрокинулся легковой автомобиль, а в соседнем Выборгском — контейнер для мусора. После обеих аварий требуется масштабная уборка.

14 мая около 6 часов на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова перевернулся автомобиль «Яндекс.Такси», сбит светофор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В такси, по словам очевидцев, сработали подушки безопасности, второго участника ДТП не видно.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На место прибыли медики скорой. Возможно, помощь понадобилась пожилому мужчине.

На Лесном проспекте грузовик с мусором не доехал до свалки. В Институтском переулке, около парка Лесотехнической академии, контейнер опрокинулся, и его содержимое высыпалось на дорогу и тротуар, рассказывают в «ДТП и ЧП».

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Комментарии (5)

oleoleole
когда проезд на красный это система, вопрос времени когда наступят подобный последствия. Это статистика - чем больше ты ездишь на красный, тем выше вероятность подобных залетов.
Маэстро
Жертва ЕГЭ.
Король Лир
Позорище безграмотное.
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