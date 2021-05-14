14 мая около 6 часов на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова перевернулся автомобиль «Яндекс.Такси», сбит светофор, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В такси, по словам очевидцев, сработали подушки безопасности, второго участника ДТП не видно.
На место прибыли медики скорой. Возможно, помощь понадобилась пожилому мужчине.
На Лесном проспекте грузовик с мусором не доехал до свалки. В Институтском переулке, около парка Лесотехнической академии, контейнер опрокинулся, и его содержимое высыпалось на дорогу и тротуар, рассказывают в «ДТП и ЧП».