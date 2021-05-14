Коронавирус влияет на продолжительность жизни, выяснили биологи

Средняя продолжительность жизни людей из-за ковида, по предварительным оценкам, сокращается на 1,5–2 года.
«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5–2 года в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова РИА Новости в интервью, опубликованном 14 мая.
Вывод о сокращении жизни можно сделать на основе статистики по США. Вероятно, предположила Баранова, в России данные отличаются несущественно.
По подсчётам университета Хопкинса, к утру 14 мая заболеваемость COVID-19 по всему миру достигла 160,8 миллиона человек, умерли от него 3,3 миллиона.