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Коронавирус влияет на продолжительность жизни, выяснили биологи

Средняя продолжительность жизни людей из-за ковида, по предварительным оценкам, сокращается на 1,5–2 года.

«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5–2 года в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова РИА Новости в интервью, опубликованном 14 мая.

Вывод о сокращении жизни можно сделать на основе статистики по США. Вероятно, предположила Баранова, в России данные отличаются несущественно.

По подсчётам университета Хопкинса, к утру 14 мая заболеваемость COVID-19 по всему миру достигла 160,8 миллиона человек, умерли от него 3,3 миллиона.

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Комментарии (4)

Cashmare
и как они это определили? условная старуха кони двинула от короны, а если бы не он - то еще годик-полтора покоптила бы?
0k0
У нас влияние коронавируса на продолжительность жизни будет заметно меньше, чем в США и Европе. В России люди куда реже доживают до того почтенного возраста, при котором коронавирус смертельно опасен для всех. Так что группа риска у нас заметно меньше, чем у них.
Вячеслав Рогожин
При этом, заметьте, ни одна тварь не говорит о снижении недавно увеличенного истинными упырями пенсионного возраста!
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