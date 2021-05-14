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Как выходные — так дожди. Жара ушла из Петербурга, в прогнозе грозы

В Петербурге ожидается плюс 21, в субботу облачно, возможна гроза

Погода поменялась. В небе над Невой прописались облака. Вы могли этого не заметить, но ночью местами уже прошли небольшие дожди. Дневная температура пришла в норму, а ночная всё ещё повышенная.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 мая в Петербурге переменная облачность, ночью и утром местами прошёл небольшой кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух с ночных 13–15 градусов прогреется днём до 19–21 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Плюс 12–13 градусов ночью — это повышенная температура для середины мая, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 3 до 19 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 14 мая зафиксировано в 1980 году, минус 2, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 29 градусов.

15 мая, по прогнозу метеорологов, будет облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза. При этом всё равно тепло — 21–23 градуса.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

260578371
А что жара была, где интересно мне знать в Дубаях?
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