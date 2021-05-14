Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 мая в Петербурге переменная облачность, ночью и утром местами прошёл небольшой кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух с ночных 13–15 градусов прогреется днём до 19–21 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Плюс 12–13 градусов ночью — это повышенная температура для середины мая, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 3 до 19 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 14 мая зафиксировано в 1980 году, минус 2, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 29 градусов.

