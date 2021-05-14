Молодняку лосося в Калифорнии помогут добраться до океана. Как пишет 13 мая Reuters, из-за засухи реки слишком теплые, чтобы эта рыба могла там выжить.



Девятисантиметровых лососей из рыбоводного хозяйства Nimbus Fish Hatchery на грузовиках доставили в залив Сан-Франциско, чтобы там выпустить в холодные воды.