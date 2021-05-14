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Молодые лососи едут к океану на грузовиках. Иначе им слишко жарко

Молодняк лосося в США везут к океану в цистернах из-за засухи

Молодняку лосося в Калифорнии помогут добраться до океана. Как пишет 13 мая Reuters, из-за засухи реки слишком теплые, чтобы эта рыба могла там выжить.

Девятисантиметровых лососей из рыбоводного хозяйства Nimbus Fish Hatchery на грузовиках доставили в залив Сан-Франциско, чтобы там выпустить в холодные воды.

Засуха на Западном побережье США вызвана недостаточным количеством дождя и снега за зиму. Представитель Калифорнийского департамента рыбных ресурсов и дикой природы Гарри Морс уточнил, что в 2021 году штат перевезет в залив Сан-Франциско 17 млн молодых лососей из разных инкубаторов. В последний раз на такие меры власти пошли после засухи в 2014 году.

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Комментарии (1)

АСмуров
>Молодняку лосося в Калифорнии помогут добраться до океана.

Теперь напишите кому и скольким петербуржцы помогают.
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