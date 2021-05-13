Бывший премьер-министр ДНР идет на праймериз «Единой России»

Экс-премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), лидер Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подал заявку на участие в праймериз «Единой России». Об этом сообщается 13 мая на официальном сайте предварительного голосования.
По информации «Коммерсанта», Бородай собирается побороться за статус кандидата от партии власти в Госдуму по списку Ростовской области. Издание подчеркивает, что российское гражданство и право голосовать есть более чем у 500 тысяч жителей ДНР и ЛНР (официально Россия считает эти территории «востоком Украины»). Единороссы заключили соглашение с Союзом добровольцев Донбасса 10 мая. Согласно договору, представители СДД примут участие в выборах в Госдуму от «Единой России».