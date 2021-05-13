Суд разрешил бывшей жене Потанина вновь претендовать на имущество миллиардера. Великобритания готовится к «самому дорогому разводу»

Потанина пыталась взыскать с бывшего супруга 5,8 млрд фунтов стерлингов, однако ранее ей отказал Высокий суд Лондона. В 2019 году он решил, что не будет рассматривать иск, в котором Потаниной уже отказали на родине, поскольку у нее не было активов или бизнес-связей в Англии. Судья заявил, что это может дать толчок «бракоразводному туризму».

Апелляционный суд Великобритании разрешил бывшей жене миллиардера Владимира Потанина Наталье снова начать тяжбу с экс-мужем о разделе имущества. Об этом 13 мая пишет РБК.

Миллиардер может оспорить решение в Верховном суде Великобритании. Как пишет Bloomberg, новый бракоразводный процесс может стать самым дорогим в истории страны.



Потанины поженились в 1983 году, развелись в 2014-м. Наталья получила три земельных участка и два дома (в том числе один на Рублевке), а также денежную компенсацию в 380 млн рублей.



Forbes оценивает состояние Владимира Потанина в 30,7 млрд долларов, его основной актив — доля в «Норникеле».

