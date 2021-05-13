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Суд разрешил бывшей жене Потанина вновь претендовать на имущество миллиардера. Великобритания готовится к «самому дорогому разводу»

Экс-супруга Владимира Потанина может снова судиться за имущество миллиардера

Апелляционный суд Великобритании разрешил бывшей жене миллиардера Владимира Потанина Наталье снова начать тяжбу с экс-мужем о разделе имущества. Об этом 13 мая пишет РБК.

Потанина пыталась взыскать с бывшего супруга 5,8 млрд фунтов стерлингов, однако ранее ей отказал Высокий суд Лондона. В 2019 году он решил, что не будет рассматривать иск, в котором Потаниной уже отказали на родине, поскольку у нее не было активов или бизнес-связей в Англии. Судья заявил, что это может дать толчок «бракоразводному туризму».

Миллиардер может оспорить решение в Верховном суде Великобритании. Как пишет Bloomberg, новый бракоразводный процесс может стать самым дорогим в истории страны.

Потанины поженились в 1983 году, развелись в 2014-м. Наталья получила три земельных участка и два дома (в том числе один на Рублевке), а также денежную компенсацию в 380 млн рублей.

Forbes оценивает состояние Владимира Потанина в 30,7 млрд долларов, его основной актив — доля в «Норникеле».

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Комментарии (8)

Trurl
Люблю такие новости.... Это тот случай, когда закон работает, как надо... Это вам не Россия! Жене - отдельная уважуха! Желаю ободрать родимого до нитки!
Kezevo
Ну путриоты, скрепоносцы! Аш в ввсоком суде лондона бабки натвреные в рф делят , держааава
Norge
Потанин же заявлял, что все деньги отдаст на благотворительность, детям по миллиону долларов, а остальное бедным.
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