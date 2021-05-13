Принц Гарри признался, что хотел уйти из королевской семьи 15 лет назад

Герцог Сассекский подумывал об уходе из королевской семьи ещё в молодости. Он опасался, что не сможет завести семью.

Принц Гарри в беседе актером Даксом Шепардом в подкасте «Диванный эксперт» 13 мая признался, что в свои 20 лет «не хотел работать» принцем. Он переживал по поводу гибели своей матери Дианы Спенсер и боялся повторения её трагической истории. «Это была моя работа. Я просто улыбался и терпел. Однако в 20 лет я впервые задумался о том, что я на самом деле не хочу всего этого, — высказался Гарри (перевод по РБК). — Я не хочу быть частью королевской семьи, не хочу выполнять свои обязанности. Посмотри, до чего эта ситуация довела мою маму. Как я вообще смог бы остепениться, завести жену и семью, когда я знал, что история может повториться вновь. Я знаю эту бизнес-модель, видел, как она работает. Я очень устал от этого».