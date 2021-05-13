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Принц Гарри признался, что хотел уйти из королевской семьи 15 лет назад

Герцог Сассекский подумывал об уходе из королевской семьи ещё в молодости. Он опасался, что не сможет завести семью.

Принц Гарри в беседе актером Даксом Шепардом в подкасте «Диванный эксперт» 13 мая признался, что в свои 20 лет «не хотел работать» принцем. Он переживал по поводу гибели своей матери Дианы Спенсер и боялся повторения её трагической истории. «Это была моя работа. Я просто улыбался и терпел. Однако в 20 лет я впервые задумался о том, что я на самом деле не хочу всего этого, — высказался Гарри (перевод по РБК). — Я не хочу быть частью королевской семьи, не хочу выполнять свои обязанности. Посмотри, до чего эта ситуация довела мою маму. Как я вообще смог бы остепениться, завести жену и семью, когда я знал, что история может повториться вновь. Я знаю эту бизнес-модель, видел, как она работает. Я очень устал от этого».

Справиться с давлением ему помогли международные соревнования Invictus Games для бывших военных с ограниченными физическими возможностями. Игры проводятся с 2014 года, принц Гарри стал их инициатором.

«Как только я начал заниматься терапией, у меня было чувство, что я вытащил голову из песка, хорошенько встряхнул ее и наконец-то пришел в порядок. Я находился в привилегированном положении, из которого никак не мог выйти. И я не знал, как изменить эту ситуацию. Только помогая другим людям, я излечился и понял, чего действительно хочу», — признался Гарри.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от регалий старших членов королевской семьи в 2020 году и вместе с сыном Арчи начали новую жизнь в США. Сейчас Гарри 36 лет.

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Комментарии (2)

Trurl
Вспомнилось: "Вы думаетет нам, царям легко? Обывательские разговорчики! Да нам за вредность бесплатное молоко давать надо."(С)
Trurl
Как же они надоели - эти Герцог и (прости, Господи) Герцогиня Сассекская... Бедная Елизавета...
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