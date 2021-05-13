«Нет хлеба? Пусть едят пирожные». В Госдуме захотели отменить микрозаймы

Согласно пояснительной записке, депутаты таким нетривиальным образом хотят спасти от закредитованности и ухудшения материального состояния россиян. Избранники ссылаются на рост оборотов микрофинансового бизнеса и высокую долю малообеспеченных граждан, обращающуюся за кредитами в МФО.

Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым хочет избавиться от закона о микрофинансовых организациях. Неожиданный законопроект появился 13 мая в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Несмотря на то, что микрофинансовые организации — общемировая практика, в настоящее время в России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере», — комментируют свою инициативу депутаты.



Заменить микрофинансистов предлагают традиционными кредиторами, аргументируя свою позицию наличием у них избыточной ликвидности и лояльными ставками, близкими к ключевой ставке.



Отметим, что в наиболее популярной кредитно-финансовой организации России — Сбербанке — ставка потребительского кредита сегодня начинается от 11,9%. Это зачастую является маркетинговой ставкой и для заёмщиков не с идеальной кредитной историей рассчитывать на неё не стоит. Ключевая ставка ЦБ на сегодня составляет 5%.



Своей целью депутаты видят снижение числа правонарушений, на которые идут обедневшие россияне обратившиеся за микрозаймом, исключение «ростовщичества» и защиту малообеспеченных от «соблазнов».

