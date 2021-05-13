Правительство Великобритании поддержало первую в мире программу, цель которой — создание безопасных, чистых и связанных воздушных коридоров и наземной инфраструктуры для будущих летающих такси и дронов. Об этом 13 мая сообщает компания Urban-Air Port, которая совместно с Altitude Angel и Safeguard Vertiports занимается разработкой соответствующих технологий.

Разработка «дорог» для электрических аэротакси и автономных логистических дронов подразумевает нулевой уровень выбросов.



«Сейчас задача состоит в том, чтобы спроектировать воздушную архитектуру, которая позволит пассажирским транспортным средствам летать в городах и между ними, а также управлять тысячами дронов для доставки», — говорится в сообщении.