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В Великобритании запустят первую в мире программу воздушной архитектуры для летающих такси и дронов

Правительство Великобритании поддержало первую в мире программу, цель которой — создание безопасных, чистых и связанных воздушных коридоров и наземной инфраструктуры для будущих летающих такси и дронов. Об этом 13 мая сообщает компания Urban-Air Port, которая совместно с Altitude Angel и Safeguard Vertiports занимается разработкой соответствующих технологий.

Разработка «дорог» для электрических аэротакси и автономных логистических дронов подразумевает нулевой уровень выбросов.

«Сейчас задача состоит в том, чтобы спроектировать воздушную архитектуру, которая позволит пассажирским транспортным средствам летать в городах и между ними, а также управлять тысячами дронов для доставки», — говорится в сообщении.

Первый в мире узел для будущих воздушных такси, дронов и наземного электрического транспорта, такого как автомобили, велосипеды и самокаты, откроется в центре Ковентри (город в 100 милях к северу от Лондона) в конце этого года.

По оценкам Morgan Stanley, к 2040 году мировой рынок вертикального взлета и посадки и дронов вырастет до 2,9 триллиона долларов.

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Комментарии (2)

263836471
Решение этой задачи и сгубило партию большевиков... С паровозом им было проще -там "в коммуне остановка..."
260847121
Когда я учился в школе в начале 60х, учительница дрожащим от восхищения голосом рассказывала, что партия обещала, вот-вот у нас вместо автомобилей появятся автолеты (помню картинку - как автомобиль, но без колес, а в капоте и багажнике - огромные вентиляторы). Летать должны были по улицам на небольшой высоте. Я несмело поднял руку и спросил, как они будут тормозить, поворачивать, что делать с адским ветром и поднимаемой пылью от них? Мне было сказано, что нет таких задач, которые бы не решила большевистская партия...
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