FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +15
74.04р89.85р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Участников забега ЗСД Фонтанка Фест ждут подарки от сети гипермаркетов О’КЕЙ

Официальный партнер ЗСД Фонтанка Фест — сеть гипермаркетов О’КЕЙ подготовила призы и подарки для участников забега на дистанции 10 км и 21,1 км. С 14 по 30 мая участники получат скидку 50% на спортивное питание и на товары для спорта в гипермаркете О’КЕЙ Богатырский, 42.

Фото: "Фонтанка.ру" 
ПоделитьсяПоделиться

Для получения скидки необходимо скачать новое мобильное приложение О’КЕЙ, активировать карту постоянного покупателя, получить персональный купон на скидку и показать его кассиру при оплате товара. Скидка не суммируется с другими акциями и спецпредложениями и предоставляется не более чем на 5 единиц товара по карте покупателя О’КЕЙ за весь период акции.

Также для победителей забега на 10 км и 21,1 км мы подготовили специальные призы – подарочные карты на совершение покупок в гипермаркетах О’КЕЙ на сумму 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей, которые будут вручены спортсменам, занявшим призовые места в обеих дистанциях.

ПоделитьсяПоделиться

Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

Чтобы не пропустить появление новых слотов, подпишитесь на обновления сообществ и самыми первыми узнавайте новости фестиваля:

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Фото: "Фонтанка.ру" 

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний