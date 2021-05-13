Участников забега ЗСД Фонтанка Фест ждут подарки от сети гипермаркетов О’КЕЙ

Для получения скидки необходимо скачать новое мобильное приложение О’КЕЙ, активировать карту постоянного покупателя, получить персональный купон на скидку и показать его кассиру при оплате товара. Скидка не суммируется с другими акциями и спецпредложениями и предоставляется не более чем на 5 единиц товара по карте покупателя О’КЕЙ за весь период акции.
Также для победителей забега на 10 км и 21,1 км мы подготовили специальные призы – подарочные карты на совершение покупок в гипермаркетах О’КЕЙ на сумму 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей, которые будут вручены спортсменам, занявшим призовые места в обеих дистанциях.
Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.
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Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.