Участников забега ЗСД Фонтанка Фест ждут подарки от сети гипермаркетов О’КЕЙ

Для получения скидки необходимо скачать новое мобильное приложение О’КЕЙ, активировать карту постоянного покупателя, получить персональный купон на скидку и показать его кассиру при оплате товара. Скидка не суммируется с другими акциями и спецпредложениями и предоставляется не более чем на 5 единиц товара по карте покупателя О’КЕЙ за весь период акции.

Также для победителей забега на 10 км и 21,1 км мы подготовили специальные призы – подарочные карты на совершение покупок в гипермаркетах О’КЕЙ на сумму 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей, которые будут вручены спортсменам, занявшим призовые места в обеих дистанциях.