Глава Московского района Петербурга собрался на праймериз «Единой России»

На данный момент 20-й округ в Законодательном собрании представляет Алексей Макаров. Он также примет участие в праймериз «Единой России», но как претендент на то, чтобы стать кандидатом в одномандатном округе.

«Я буду выдвигаться для участия в выборах по 20-му округу по списку. Хочу продолжить работать на благо района», — отметил он.

Глава администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков подал документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом он рассказал «Фонтанке» 13 мая.

Владимир Ушаков последние 20 лет работает в администрации Московского района Санкт‑Петербурга. Главой администрации он стал в 2014 году. В этом году ему исполнилось 65 лет, это предельный возраст для пребывания на госслужбе.

Ранее на праймериз «Единой России» подал документы глава Приморского района Петербурга Николай Цед, он намерен стать кандидатом в депутаты Государственной думы. В Законодательное собрание от партии власти хочет попасть вице-губернатор Николай Бондаренко.

Предварительное голосование — процедура, которую уже несколько лет «Единая Россия» использует для отбора кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. В этом году оно организовано по открытой модели: участвовать и голосовать за участников могут не только члены и сторонники партии, но и беспартийные.

Процедура праймериз рассчитана до конца мая, подача документов для участников закончится 14 мая. Для голосования партия использует сервис «Госуслуги».