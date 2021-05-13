Пострадавшим во время стрельбы в Казани собрали 20 млн рублей. Цветы к стихийному мемориалу несут до сих пор

Рустам Минниханов рассказал о поддержке пострадавших после нападения на школу в Татарстане.
«Уже собрано более 20 млн рублей», — сообщил 13 мая Минниханов в комментарии ТАСС. По его словам, деньги были собраны на специальный счет. Он также выразил благодарность компаниям и регионам, которые готовы оказать поддержку, особенно «по санаторно-курортному оздоровлению пострадавших».
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства пообещал, что все пострадавшие получат необходимую помощь. «У нас работа начата, <...> Я сам планирую встречу с семьями погибших», — рассказал Минниханов президенту. В Казани уже третий день несут цветы к стихийному мемориалу около школы №175.