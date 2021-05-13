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В Пушкине автобус проехал по упавшей пенсионерке. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии

В Петербурге пожилая женщина упала под автобус

Пожилая женщина попала под автобус в Пушкинском районе Петербурга днём 13 мая. Пенсионерка, сходя на тротуар, потеряла равновесие и упала под колёса. Водитель не заметил и продолжил движение. Итог — тяжелые травмы у пассажирки.

Фонтанка.ру

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл в первом часу дня у дома № 30 на Конюшенной улице в Пушкине.

«Маршрутный автобус «ЛИАЗ» на остановке общественного транспорта высадил пассажиров, после чего начал движение. В этот момент одна из пассажирок, женщина 1937 года рождения, упала на дорогу и на нее наехал автобус. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе главка.

По данным «Фонтанки», общественный транспорт, от которого пострадала петербурженка, обслуживает ООО «Вест-Сервис» (входит в ХК «Питеравто).

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