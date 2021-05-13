«Для обеспечения законных прав». Путин поддержал идею госбюро бесплатной юридической помощи

«Давайте так и сделаем. Так и нужно сделать с тем, чтобы на основе того опыта, который сложился за предыдущие годы, принять решения, которые создали бы реальные возможности для людей пользоваться этим видом помощи от государства», — цитирует « Интерфакс » Путина с заседания с членами правительства, которое прошло 13 мая.

Идея главы Минюста РФ Константина Чуйченко о создании в стране сети государственных бюро по оказанию бесплатной юридической помощи населению поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом президент ответил на просьбу Чуйченко поддержать поправки в законодательство, обязывающие государство создать во всех регионах юридические бюро «в качестве основного участника и координатора системы бесплатной юридической помощи».



«В современном мире юридическая грамотность или возможность воспользоваться помощью специалистов чрезвычайно важны для людей, для обеспечения своих интересов и законных прав», — добавил Путин к идее обязательной сети государственных юридических бюро.



Министр юстиции при этом предложил создать реестры граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. По словам Чуйченко, правом получения бесплатной юридической помощи обладают 30 миллионов россиян, однако воспользовались этим лишь 330 тысяч человек.

