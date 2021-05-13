Путина включили в список номинантов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира — 2021. Об этом 13 мая пишет РИА Новости со ссылкой на российского писателя Сергея Комкова, который выдвинул главу государства.



Заявка поступила в комитет в Осло еще 10 сентября. Всего, по словам Комкова, предварительное количество номинированных 286 человек.

Как писала «Фонтанка», на премию в прошлом году выдвигали оппозиционера Алексея Навального и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.