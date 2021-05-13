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Путина включили в список номинантов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира — 2021. Об этом 13 мая пишет РИА Новости со ссылкой на российского писателя Сергея Комкова, который выдвинул главу государства.

Заявка поступила в комитет в Осло еще 10 сентября. Всего, по словам Комкова, предварительное количество номинированных 286 человек.

Как писала «Фонтанка», на премию в прошлом году выдвигали оппозиционера Алексея Навального и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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Комментарии (5)

Brevnault
За сколько?
Агроном аэродрома
Шо, опять?
NAFTALIN 2000-2036
надо еще этих, Мотороллу, Гиви, ктотамещё из миротворцев, стрелков -тоже туда же. чтоб они вместе все находились, в одном резервуаре
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