Транспортный фестиваль перекроет движение в центре Петербурга. В Пушкине водителей подвинет марафон

Международный транспортный фестиваль и спортивные мероприятия перекроют движение по нескольким улицам Петербурга в мае. Первый пройдет в центре, а легкоатлетический пробег и велосоревнования — в Пушкине и Парголово.
Как сообщает 13 мая пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», 21 и 22 мая в связи с проведением II международного транспортного фестиваля SPbTransportFest будет закрыто движение по Инженерной улице. Из-за этого также изменит маршрут «Первый туристический» трамвай. Его пустят от конечной станции «Музей городского электрического транспорта» по Среднему проспекту В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, Троицкому мосту и Садовой улице до конечной станции «Площадь Тургенева».
По информации пресс-службы СПб ГКУ «ДОДД», 16 мая в Пушкине перекроют несколько улиц для проведения легкоатлетического пробега «Царскосельский марафон».
С 7:00 до 13:00 будут перекрывать проезд:
- по Садовой улице в направлении от Парковой улицы к Оранжерейной улице;
- по Парковой улице от Красносельского шоссе до Садовой улицы.
С 7:00 до 15:00 перекроют движение:
- по Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару;
- по Дворцовой улице;
- по Садовой улице от Дворцовой улицы до Оранжерейной улицы;
- по Парковой улице от Красносельского шоссе до дороги на Александровку;
- по дороге на Александровку;
- по Кузьминскому шоссе.
Также из-за проведения соревнований по велосипедному спорту с 10:00 до 17:00 16 мая и с 10:00 до 17:00 23 мая перекроют движение по Легковой улице.