Транспортный фестиваль перекроет движение в центре Петербурга. В Пушкине водителей подвинет марафон

Международный транспортный фестиваль и спортивные мероприятия перекроют движение по нескольким улицам Петербурга в мае. Первый пройдет в центре, а легкоатлетический пробег и велосоревнования — в Пушкине и Парголово.

Как сообщает 13 мая пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», 21 и 22 мая в связи с проведением II международного транспортного фестиваля SPbTransportFest будет закрыто движение по Инженерной улице. Из-за этого также изменит маршрут «Первый туристический» трамвай. Его пустят от конечной станции «Музей городского электрического транспорта» по Среднему проспекту В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, Троицкому мосту и Садовой улице до конечной станции «Площадь Тургенева».