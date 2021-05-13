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Транспортный фестиваль перекроет движение в центре Петербурга. В Пушкине водителей подвинет марафон

Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
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Международный транспортный фестиваль и спортивные мероприятия перекроют движение по нескольким улицам Петербурга в мае. Первый пройдет в центре, а легкоатлетический пробег и велосоревнования — в Пушкине и Парголово.

Как сообщает 13 мая пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», 21 и 22 мая в связи с проведением II международного транспортного фестиваля SPbTransportFest будет закрыто движение по Инженерной улице. Из-за этого также изменит маршрут «Первый туристический» трамвай. Его пустят от конечной станции «Музей городского электрического транспорта» по Среднему проспекту В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, Троицкому мосту и Садовой улице до конечной станции «Площадь Тургенева».

По информации пресс-службы СПб ГКУ «ДОДД», 16 мая в Пушкине перекроют несколько улиц для проведения легкоатлетического пробега «Царскосельский марафон».

С 7:00 до 13:00 будут перекрывать проезд:

  • по Садовой улице в направлении от Парковой улицы к Оранжерейной улице;
  • по Парковой улице от Красносельского шоссе до Садовой улицы.

С 7:00 до 15:00 перекроют движение:

  • по Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару;
  • по Дворцовой улице;
  • по Садовой улице от Дворцовой улицы до Оранжерейной улицы;
  • по Парковой улице от Красносельского шоссе до дороги на Александровку;
  • по дороге на Александровку;
  • по Кузьминскому шоссе.

Также из-за проведения соревнований по велосипедному спорту с 10:00 до 17:00 16 мая и с 10:00 до 17:00 23 мая перекроют движение по Легковой улице.

Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

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