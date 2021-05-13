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Анна Семак: «Самое важное — не проходить мимо чужой беды, если ты можешь помочь»

В рамках всероссийской акции «Добрый кофе», которую проводит петербургский благотворительный фонд «Детский хоспис», прошла встреча с участием Анны Семак. На ней писательница, блогер, ресторатор, мама семерых детей и жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» рассказала о месте благотворительности в её жизни, о больших и маленьких добрых делах, интуитивном воспитании, тайном ключе к детям и важности нравственного воспитания.

Анна Семак, помимо всего выше перечисленного, — давний друг Детского хосписа. Как сказали в фонде, это человек, «готовый делиться своим опытом и рефлексией, чтобы повлиять на важные для общества решения, особенно это касается благотворительности, где личный пример важен как никогда».

«Благотворительность — это жизненный закон. Во всем должен быть баланс, то есть должны быть те 10 %, которые ты отдаешь, помогая кому-то, — рассказала Анна Семак на встрече в рамках благотворительной акции «Добрый кофе». — Кому и как — каждый договаривается с собой сам. Но если ты никому не отдаешь, а только берешь, то этот естественный баланс нарушается, и, соответственно, ты сам получаешь от этой жизни меньше».

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Также Анна поделилась историей про хороших людей. Она рассказала, что каждый визит в церковь заканчивается для неё полными карманами денег:

«Когда я хожу с Таней, нашей приемной дочкой, в церковь, у меня все карманы набиты деньгами. Мне подают милостыню. Я обычно одета неброско, и, видимо, женщина с инвалидной коляской всегда вызывает жалость. Ко мне подходят люди и спрашивают, нужна ли мне материальная помощь, я всегда отвечаю — «нет, спасибо», — но они все равно дают. Я спросила своего мудрого отца, что мне с этим делать, и он сказал: «Если ты откажешь, скажешь, мол, у меня все есть, не нужно, то этот человек будет ущемлен и больше никогда никому не подаст, а значит не подаст и тому, кому эти деньги будут действительно нужны». Так что я всегда со смирением принимаю эти деньги, а потом просто отдаю их тому, кому они нужны. И эта милостыня дает мне огромную надежду. Пока есть такие удивительные чувствительные люди, которые не смотрят мне на обувь и не оценивают, а просто помогают женщине с инвалидной коляской, то как можно не верить в человечество? Ведь это, наверное, самое важное — не проходить мимо чужой беды, если ты можешь помочь».

На встрече Анна Семак также ответила на вопросы друзей из фонда и журналистов — про свой блог, книгу и место благотворительности в ее жизни. По ее мнению, благотворительность — это то, что поможет изменить мир к лучшему, сделать его добрее и инклюзивнее. И чем больше людей об этом узнают, тем доступнее станет помощь для детей. И акция «Добрый кофе» — яркий пример доступной каждому благотворительности, который позволяет не только оказать помощь, но и рассказать как можно большему количеству людей о Детском хосписе и детях, которым нужны принятие, помощь и поддержка общества.

Напомним, четвёртая акция «Добрый кофе» стартовала 1 мая и продлится до конца месяца, охватив более 30 регионов страны. Механика акции осталась прежней: любой желающий может выбрать заведение на интерактивной карте и купить там кофе, часть средств с которого будет направлена в Благотворительный фонд «Детский хоспис». Собранные средства будут направлены на улучшение качества жизни детей из хосписа, а также строительство нового медицинского учреждения и поддержание существующих.

В этом году героями акции «Добрый кофе» стали сотрудники Детского хосписа. Они впервые поделились историями о том, как пришли работать в хоспис, почему это место нельзя назвать больницей и что для них значит быть частью Детского хосписа. Познакомиться с ними и прочитать истории, а также узнать о том, как принять участие в акции «Добрый кофе», можно на сайте акции.

Акцию «Добрый кофе» проводит Благотворительный фонд «Детский хоспис», создавший первый в России детский хоспис. Сегодня фонд продолжает системно оказывать помощь детям — строит новые стационары, развивает сеть мобильных служб по всей стране, обучает специалистов и исполняет заветные мечты детей. В этом году «Детский хоспис» планирует открытие первого в стране хосписа для молодых взрослых.

Присоединиться к акции «Добрый кофе» и помочь детям может каждый. Если вы не пьете кофе или сидите на карантине, то можете помочь хоспису, сделав одноразовое пожертвование, или подписаться на регулярные на сайте организации.

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Комментарии (2)

DEMOMON
Положительная женщина.
ЦВБП
Какое из великих произведений писателя Анны Семак рекомендовано к прочтению в СПб?
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