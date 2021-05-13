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«Дадут только технологию». Минздрав Белоруссии намерен производить «Спутник Лайт»

Белоруссия будет закупать и производить вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» планируют производить в Белоруссии. Об этом 13 мая в интервью «СБ.Беларусь сегодня» сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября», — сказал он о производстве «Спутника V».

По его словам, уже идет разлив вакцины на предприятии «Белмедпрепараты».

Говоря о вакцине «Спутник Лайт», министр заявил, что страна также намерена не только закупать эту вакцину, но и производить. «Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году», — сказал Пиневич.

При этом в мае, как писала «Фонтанка», Белоруссия объявила о создании собственной вакцины от коронавируса. Однако в настоящий момент страна использует российский препарат, а также китайскую вакцину Vero Cel.

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