«Дадут только технологию». Минздрав Белоруссии намерен производить «Спутник Лайт»

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» планируют производить в Белоруссии. Об этом 13 мая в интервью «СБ.Беларусь сегодня» сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.



«То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября», — сказал он о производстве «Спутника V».

По его словам, уже идет разлив вакцины на предприятии «Белмедпрепараты».

Говоря о вакцине «Спутник Лайт», министр заявил, что страна также намерена не только закупать эту вакцину, но и производить. «Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году», — сказал Пиневич.