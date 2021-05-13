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Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» официально перенесён на стадион «Драгау» в Порту (Португалия). Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе УЕФА.

Изначально игра была запланирована на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле (Турция), но вспышка коронавируса в стране заставила УЕФА пересмотреть планы.

Из-за того, что финале сыграют две английские команды — «Манчестер Сити» и «Челси», изначально обсуждался перенос матча в Лондон. Однако власти Великобритании не смогли гарантировать послабления карантинных мер.

Оба клуба получат квоту для своих болельщиков в 6 000 билетов. Окончательное количество зрителей на финал УЕФА определит в ближайшее время вместе с властями Португалии и местной федерацией футбола.

В свободную продажу билеты на финал поступят 24 мая в 13:00 мск.

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