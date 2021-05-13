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Камера засняла, как женщина на Volkswagen сбила пенсионерку на Белинского. Машина даже не тормозила

В ДТП в центре Петербурга пострадала женщина-пешеход

ДТП в центре Петербурга, где утром 13 мая пострадала женщина-пешеход, попало на видео. Запись проясняет, на какой сигнал шла пострадавшая и как ехала автомобилистка.

Наезд произошел около 9:30 на перекрестке улицы Белинского и набережной Фонтанки. На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что женщина-пешеход начала переходить улицу Белинского на зеленый сигнал светофора. Она успела пересечь половину дороги, когда тот начал мигать и на перекресток выехал Volkswagen. Машина повернула налево с набережной Фонтанки и, не тормозя, въехала прямо в пенсионерку. От удара ее закинуло на капот и перевернуло в воздухе.

Как сообщалось ранее, 58-летняя потерпевшая получила травмы средней тяжести. После ДТП к ней подошли женщина-водитель «Фольксвагена» и один из очевидцев.

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Комментарии (18)

markA
И с такими, как эта водителка, мы живем в одном городе.. надеюсь, она получит своё.
Печенеги и половцы
К 2021 году запретить въезд в город автомобилей не оборудованных системой активной безопасности.
Сергей Федоров
У неё был выезд на встречную. Наверно сидела в телефоне.
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