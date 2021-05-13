ДТП в центре Петербурга, где утром 13 мая пострадала женщина-пешеход, попало на видео. Запись проясняет, на какой сигнал шла пострадавшая и как ехала автомобилистка.



Наезд произошел около 9:30 на перекрестке улицы Белинского и набережной Фонтанки. На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что женщина-пешеход начала переходить улицу Белинского на зеленый сигнал светофора. Она успела пересечь половину дороги, когда тот начал мигать и на перекресток выехал Volkswagen. Машина повернула налево с набережной Фонтанки и, не тормозя, въехала прямо в пенсионерку. От удара ее закинуло на капот и перевернуло в воздухе.