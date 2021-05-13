«Россия никогда этим не занималась». В Кремле пообещали «не поглощать» ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина опроверг обвинения в том, что РФ якобы хочет поглотить ДНР и ЛНР.



«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — цитирует 13 мая заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, заявление ЕС о подготовке возможного «поглощения» не соответствует действительности.

Песков и ранее комментировал предположения о якобы возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ, заверив, что у российских властей нет такой информации.