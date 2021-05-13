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«Россия никогда этим не занималась». В Кремле пообещали «не поглощать» ДНР и ЛНР

Россия не планирует включать в свой состав ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина опроверг обвинения в том, что РФ якобы хочет поглотить ДНР и ЛНР.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — цитирует 13 мая заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, заявление ЕС о подготовке возможного «поглощения» не соответствует действительности.

Песков и ранее комментировал предположения о якобы возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ, заверив, что у российских властей нет такой информации.

Накануне Bloomberg сообщил о подозрениях ЕС в том, что Кремль якобы хочет добиться «фактической интеграции неподконтрольных правительству Украины территорий».

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Комментарии (12)

Петр Петров
и не краснеют
SNOW
Конечно, никогда никого не поглощала. Только присоединяла, так, по мелочи. Например, часть территории Финляндии, потом немного Прибалтики, Бессарабию, Молдову. По итогам 2-й мировой - тоже немножко присоединили. Ну и там разные крымы и пр. не стоит даже упоминать. Но - никаких поглощений! Никогда!
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