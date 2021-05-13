Школьница-анимешница из Петербурга рассказала сестре про мысли о смерти и пропала. Её отцу пришлось ехать в Бологое

Обеспокоенный исчезновением дочери петербуржец обратился за помощью к полицейским. Девочку-подростка не обнаружили в школе, а своей сестре она заявила, что не хочет жить. Забирать ребёнка пришлось из Тверской области.



Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, в минувший вторник в петербургскую полицию с заявлением о пропаже 14-летней дочери по имени Алиса обратился 62-летний житель проспекта Науки.

По его словам, около девяти утра она, как обычно, ушла в школу, откуда вместе с классом должна была отправиться на экскурсию. Спустя полтора часа ему позвонила её классная руководительница, сообщив, что она не пришла, на связь не выходит.