Школьница-анимешница из Петербурга рассказала сестре про мысли о смерти и пропала. Её отцу пришлось ехать в Бологое

Обеспокоенный исчезновением дочери петербуржец обратился за помощью к полицейским. Девочку-подростка не обнаружили в школе, а своей сестре она заявила, что не хочет жить. Забирать ребёнка пришлось из Тверской области.
Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, в минувший вторник в петербургскую полицию с заявлением о пропаже 14-летней дочери по имени Алиса обратился 62-летний житель проспекта Науки.
По его словам, около девяти утра она, как обычно, ушла в школу, откуда вместе с классом должна была отправиться на экскурсию. Спустя полтора часа ему позвонила её классная руководительница, сообщив, что она не пришла, на связь не выходит.
После полудня пропавшая девочка сама связалась со своей двоюродной сестрой, которой заявила, что ей надоело жить, говорила о смерти. После этого она выключила телефон.
Сотрудники полиции в ходе отработки заявления получили информацию, что 14-летняя Алиса была задержана их коллегами на станции Бологое, а затем передана в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Забирать её отправился отец. Полицейским он сообщил, что причины уходить из дома у неё не было, отметив, что его дочь увлекается аниме, а также периодически общается с незнакомыми людьми в Интернете. Ранее она никогда не уходила, на учёте не состоит.