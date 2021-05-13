Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко стали чемпионками Европы

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште завершились соревнования синхронисток в технической программе дуэтов. Победу одержали российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.
Наши девушки показали результат 96,2904 балла. Второе место заняли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862), третье — австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри (89,4592).
Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов пять золотых и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (3–2–4), на третьем — сборная Украины (2–3–0).
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.