Найденные на берегу залива магазины от автомата привели полицейских в гараж петербуржца

Расследование уголовного дела, возбуждённого после обнаружения частей оружия на берегу Финского залива, привело сотрудников правоохранительных органов в гараж, расположенный в Красносельском районе Петербурга. Внутри него располагался целый арсенал.
Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, прошлой весной 26-летний лаборант одной из городских больниц нашёл напротив дома 4 по Балтийскому бульвару четыре магазина от автомата Калашникова. Обнаруженное им было направлено на экспертизу, после чего возбудили уголовное дело по 222-й статье УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Расследование привело сотрудников правоохранительных органов в гараж на Волхонском шоссе, который принадлежит 35-летнему безработному жителю Петербурга. В результате обыска там нашли два пистолета ТТ образцов 1942-го и 1943 годов, предметы, похожие на АК «сотой серии» и магазин к нему, снайперскую винтовку и пневматический пистолет, порядка двухсот патронов различного калибра, а также банки с веществом, похожим на бездымный порох.
Согласно результатам экспертизы, найденное оружие не относятся к категории огнестрельного и не пригодно для стрельбы. Аналогичное решение эксперты вынесли, изучив боеприпасы. Вещество из банок они определили как метательное взрывчатое вещество.
Владелец гаража был доставлен в 82-й отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Расследование уголовного дела продолжается.