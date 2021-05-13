Найденные на берегу залива магазины от автомата привели полицейских в гараж петербуржца

Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, прошлой весной 26-летний лаборант одной из городских больниц нашёл напротив дома 4 по Балтийскому бульвару четыре магазина от автомата Калашникова. Обнаруженное им было направлено на экспертизу, после чего возбудили уголовное дело по 222-й статье УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Расследование уголовного дела, возбуждённого после обнаружения частей оружия на берегу Финского залива, привело сотрудников правоохранительных органов в гараж, расположенный в Красносельском районе Петербурга. Внутри него располагался целый арсенал.

Расследование привело сотрудников правоохранительных органов в гараж на Волхонском шоссе, который принадлежит 35-летнему безработному жителю Петербурга. В результате обыска там нашли два пистолета ТТ образцов 1942-го и 1943 годов, предметы, похожие на АК «сотой серии» и магазин к нему, снайперскую винтовку и пневматический пистолет, порядка двухсот патронов различного калибра, а также банки с веществом, похожим на бездымный порох.

Согласно результатам экспертизы, найденное оружие не относятся к категории огнестрельного и не пригодно для стрельбы. Аналогичное решение эксперты вынесли, изучив боеприпасы. Вещество из банок они определили как метательное взрывчатое вещество.

Владелец гаража был доставлен в 82-й отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Расследование уголовного дела продолжается.