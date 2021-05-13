Биолог: Темпы заражения COVID-19 в начале лета зависят от погоды

«Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — цитирует РИА Новости 13 мая Баранову.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России в ближайшие два месяца будет зависеть, в том числе, от погоды, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, если будет сухо и жарко, то передача вируса станет менее активной. В случае пасмурной и дождливой погоды «люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса».

На уверенное снижение заболеваемости COVID-19 можно рассчитывать после того, как 30% населения пройдут вакцинацию. «В США заболеваемость пошла на спад, потому что в США вакцинированных намного больше, чем в России. Более 50% населения уже в США провакцинированы. Я — оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад. Есть и пессимисты, которые говорят, что только после 50–70% заболеваемость пойдет на спад», — отмечает Баранова.

В России две дозы вакцины «Спутник V» получили около 10 миллионов граждан, то есть менее 10% населения. «При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам», — признаёт биолог.

По данным университета Хопкинса, к утру 13 мая ковидом по всему миру заболели в общей сложности 160,4 миллиона человек, умерли от него 3,3 миллиона.