Полиция Петербурга ищет пенсионера после разборок с оружием в зоомагазине

Замдиректора одного из банков Петербурга заявила о конфликте в зоомагазине в Выборгском районе Петербурга. Пожилой мужчина угрожал ей пистолетом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 13 мая, заявление в полицию от 45-летней покупательницы заведения «Зоолегенда» в 1-м Верхнем переулке поступило накануне около двух дня. Она сообщала, что неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом.



Полицейские установили, что между покупателями произошел конфликт, после которого мужчина с пистолетом скрылся с места происшествия на автомобиле Рено Логан.

