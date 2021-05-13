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Полиция Петербурга ищет пенсионера после разборок с оружием в зоомагазине

Замдиректора одного из банков Петербурга заявила о конфликте в зоомагазине в Выборгском районе Петербурга. Пожилой мужчина угрожал ей пистолетом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 13 мая, заявление в полицию от 45-летней покупательницы заведения «Зоолегенда» в 1-м Верхнем переулке поступило накануне около двух дня. Она сообщала, что неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом.

Полицейские установили, что между покупателями произошел конфликт, после которого мужчина с пистолетом скрылся с места происшествия на автомобиле Рено Логан.

«Полицией установлена принадлежность автомобиля, а также личность неизвестного. Им оказался мужчина 1957 года рождения, пенсионер. В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — сообщает главк.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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