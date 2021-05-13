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Двое приятелей порезали друг друга на Дудергофском озере. Истекающими кровью их нашли в УАЗе

Петербуржцы получили ножевые ранения в ходе совместного отдыха в Красном Селе

Совместный отдых на водоёме в Красносельском районе Петербурга закончился для двоих приятелей госпитализацией, а затем уголовным делом. Внезапная вспышка ненависти друг к другу заставила их схватиться за ножи.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая, накануне днём в дежурную часть полицейского главка поступил звонок о том, что двое мужчин в крови находятся в автомобиле УАЗ на Дудергофском озере.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в машине её 47-летнего хозяина из Ленобласти и его спутника. Их доставили в одну из ближайших больниц.

У первого врачи диагностировали ножевое ранение груди и живота, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У второго зафиксировали резаные раны груди и переломы, в том числе шейного позвонка. Он находится в тяжёлом состоянии.

Во время опроса владелец УАЗа объяснил, что во время распития спиртных напитков между ним и его приятелем возник внезапный конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу ножевые ранения. В ходе дальнейшей проверки удалось установить, что его оппонентом был 63-летний мужчина без определённого места жительства.

Возбуждено уголовное дело по 114-й статье УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление).

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Комментарии (1)

260551481
Видимо оценка скрепности была разной...
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