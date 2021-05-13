Двое приятелей порезали друг друга на Дудергофском озере. Истекающими кровью их нашли в УАЗе

Совместный отдых на водоёме в Красносельском районе Петербурга закончился для двоих приятелей госпитализацией, а затем уголовным делом. Внезапная вспышка ненависти друг к другу заставила их схватиться за ножи.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая, накануне днём в дежурную часть полицейского главка поступил звонок о том, что двое мужчин в крови находятся в автомобиле УАЗ на Дудергофском озере.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в машине её 47-летнего хозяина из Ленобласти и его спутника. Их доставили в одну из ближайших больниц.
У первого врачи диагностировали ножевое ранение груди и живота, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У второго зафиксировали резаные раны груди и переломы, в том числе шейного позвонка. Он находится в тяжёлом состоянии.
Во время опроса владелец УАЗа объяснил, что во время распития спиртных напитков между ним и его приятелем возник внезапный конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу ножевые ранения. В ходе дальнейшей проверки удалось установить, что его оппонентом был 63-летний мужчина без определённого места жительства.
Возбуждено уголовное дело по 114-й статье УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление).