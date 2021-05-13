Двое приятелей порезали друг друга на Дудергофском озере. Истекающими кровью их нашли в УАЗе

Совместный отдых на водоёме в Красносельском районе Петербурга закончился для двоих приятелей госпитализацией, а затем уголовным делом. Внезапная вспышка ненависти друг к другу заставила их схватиться за ножи.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая, накануне днём в дежурную часть полицейского главка поступил звонок о том, что двое мужчин в крови находятся в автомобиле УАЗ на Дудергофском озере.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в машине её 47-летнего хозяина из Ленобласти и его спутника. Их доставили в одну из ближайших больниц.