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В Петербурге остыли трубы и начались гидравлические испытания. До начала лета «Теплосеть» их проведёт в 7 районах

«Теплосеть» начинает гидравлические испытания тепловых сетей в Петербурге

Предприятие начнет масштабные профилактические работы на тепловых сетях с 18 мая.

Как сообщили в пресс-службе АО 13 мая, до 1 июня теплоэнергетики проведут семь гидравлических испытаний в семи районах города. За этот период проверке подвергнут 865 километров трубопроводов.

С 13 июля по 10 августа «Теплосеть» планирует провести еще 12 испытаний в 10 районах города и во Всеволожском районе Ленинградской области, проверив более 1 800 километров сетей.

В общей сложности специалисты проверят на плотность и прочность более 2 700 километров тепловых сетей. Температура воды в это время не будет превышать 40 °C.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в «Теплосети» просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112).

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Комментарии (1)

O-o!
Началось время прорывов.... блин, к чему эти "испытания"? вот ни разу не видно, чтобы они улучшали ситуацию
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