В Петербурге остыли трубы и начались гидравлические испытания. До начала лета «Теплосеть» их проведёт в 7 районах

Предприятие начнет масштабные профилактические работы на тепловых сетях с 18 мая.



Как сообщили в пресс-службе АО 13 мая, до 1 июня теплоэнергетики проведут семь гидравлических испытаний в семи районах города. За этот период проверке подвергнут 865 километров трубопроводов.



С 13 июля по 10 августа «Теплосеть» планирует провести еще 12 испытаний в 10 районах города и во Всеволожском районе Ленинградской области, проверив более 1 800 километров сетей.



В общей сложности специалисты проверят на плотность и прочность более 2 700 километров тепловых сетей. Температура воды в это время не будет превышать 40 °C.

