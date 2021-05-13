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На молитву Ураза-байрама успели не все. Автомобилисты в выигрыше

Мусульмане в Петербурге расходятся после утренней молитвы

Утренняя молитва в мусульманский праздник Ураза-байрам уже закончилась. Пробок на Петроградской стороне из-за этого не наблюдается.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», побывавший утром около Соборной мечети на Кронверкском проспекте, в этом году молитва началась раньше обычного, многие даже не успели. «Один из мусульман сказал, что пришел в 6:25, рассчитывая успеть к началу, но попал уже на середину молитвы, а второй сказал, что начинали обычно в 7 часов, но «все ведь зависит от природы», — рассказывает корреспондент.

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Много мусульман было и в центре города, в районе Сенной площади. Сейчас все расходятся.

В 2021 году начало праздника разговения Ураза-байрам пришлось на 13 мая. Это один из самых значимых религиозных праздников для мусульман, он связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

Иногда из-за молитвы в Петербурге перекрывают улицы. Однако сейчас ограничений уже нет, как и каких-то необычных пробок. Каменноостровский проспекте стоит в сторону центра — это стандартная утренняя пробка. В целом по городу загруженность дорог к 8:15 составила 5 баллов.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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