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«Гольфу» на КАД «откусили» бампер. Водитель утверждает, что не пропускал обочечника на каршеринге и тот хотел проучить

На КАД в Петербурге столкнулись два автомобиля

Небольшое ДТП с конфликтной предысторией произошло в ночь с 12 на 13 мая на КАД перед съездом в Янино.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 23:30 на 45-м километре внешнего кольца столкнулись два легковых автомобиля. Машины получили механические повреждения, люди не пострадали.

На фотографиях с места аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» — только старый «Фольксваген-Гольф», однако в описании поста говорится, что вторым участником был каршеринговый автомобиль.

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«Каршеринг хотел поучить "Гольфа", потому что "Гольф" не пускал по обочине, но манёвр закончился для него печально. Все живы, ожидают ДПС, небольшая помеха», — пишет автор поста. Судя по комментариям, он и есть водитель «Гольфа»: «Каршеринг просто нагло меня резанул и получил в крыло. Мгновенная карма».

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Комментарии (5)

Старший Плиний
К сожалению, большинство каршеров, сев за руль чужого авто, становятся хуже водил шайтан-арбы.
SapienS
Хуже обочечника только тот, кто пускает его обратно.
Alex000
Судя по расположению колёс на фото, гольфисту сухим из воды выйти тоже не удастся.
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