Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 23:30 на
На фотографиях с места аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» — только старый «Фольксваген-Гольф», однако в описании поста говорится, что вторым участником был каршеринговый автомобиль.
«Каршеринг хотел поучить "Гольфа", потому что "Гольф" не пускал по обочине, но манёвр закончился для него печально. Все живы, ожидают ДПС, небольшая помеха», — пишет автор поста. Судя по комментариям, он и есть водитель «Гольфа»: «Каршеринг просто нагло меня резанул и получил в крыло. Мгновенная карма».