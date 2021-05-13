«Бесплатный фастфуд» на перепродажу довел пятерых студентов до тюрьмы

Пятеро студентов отправились в китайскую тюрьму за бесплатное получение и перепродажу еды из KFC. Об этом 12 мая сообщает Vice News.
По данным издания, молодые люди воспользовались лазейкой в системе онлайн-заказов. Ее обнаружил 23-летний Сюй еще в апреле 2018 года. Он выяснил, что может получить еду бесплатно, если заплатит за нее купонами в одном приложении KFC, а запросит возврат купонов — через другое. Затем он стал перепродавать полученный таким образом фастфуд через интернет. Своими находками студент поделился с четырьмя однокурсниками.
В итоге суд решил, что более чем за два года Сюй продал еды из KFC на 9 тысяч долларов, а четверо его подельников причинили убытки компании на суммы от 1,4 тыс. долларов до 7,3 тысяч. Их признали виновными в мошенничестве и приговорили к тюремным сроками от 15 до 30 месяцев, а также к штрафам от 155 до 930 долларов.