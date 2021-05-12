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СКА расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым

Петербургский хоккейный клуб СКА расстался с нападающим Владимиром Ткачевым. Как сообщает пресс-служба команды 12 мая, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

При этом отмечается, что спортивные права на Ткачева сохранятся у петербургского клуба. По неофициальным данным, игрок собрался попробовать свои силы в НХЛ.

Владимир Ткачев перешел в СКА в 2019 году в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». В армейской форме нападающий провел 117 игр и набрал 94 (27+67) очка. Вместе с клубом Ткачев стал бронзовым призёром чемпионата России.

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