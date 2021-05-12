Евросоюз: Россия фактически пытается интегрировать часть Украины

Власти Евросоюза считают, что Россия пытается поглотить восточную часть Украины. Об этом 12 мая пишет Bloomberg со ссылкой на документ, который руководство ЕС разослало государствам-членам на этой неделе.



В письме утверждается, что «организация незаконных выборов» и выдача паспортов местным жителям «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Также в документе говорится о шагах, которые ЕС может предпринять для сдерживания России. Речь идет об «усилении поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации». Кроме того, помощь могут оказать программе вакцинации от коронавируса на Украине.

