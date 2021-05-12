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Евросоюз: Россия фактически пытается интегрировать часть Украины

Власти Евросоюза считают, что Россия пытается поглотить восточную часть Украины. Об этом 12 мая пишет Bloomberg со ссылкой на документ, который руководство ЕС разослало государствам-членам на этой неделе.

В письме утверждается, что «организация незаконных выборов» и выдача паспортов местным жителям «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Также в документе говорится о шагах, которые ЕС может предпринять для сдерживания России. Речь идет об «усилении поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации». Кроме того, помощь могут оказать программе вакцинации от коронавируса на Украине.

ЕС планирует содействовать повышению энергетической безопасности страны и снижению зависимости в этой сфере от РФ. Введение новых антироссийских санкций зависит от «дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», говорится в документе.

При этом в ЕС нет единого мнения по поводу вступления Украины в НАТО, отмечает Bloomberg. Многие страны отмечают недостаточность усилий страны по борьбе с коррупцией.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Во-во! Обязательно энергонезависимость! Срочно достроить СП-2, чтобы не только по 'реверсу' российский газ продавать😉😎
Алексей Власов
Никто ничего не скрывает, никто ничего не "пытается". Все в открытую: выдача паспортов, финансовое слияние. Они там в евросоюзе настолько тупые и неадекватные, что я, действительно, готов голодать, лишь бы нато не двигалось на восток.
260650801
А главное, мнение самих восточных украинцев, как обычно никого не интересует.
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