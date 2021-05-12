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ВОЗ: Власти могли остановить пандемию коронавируса в феврале 2020 года

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемию коронавируса можно было остановить в феврале 2020 года. Об этом говорится в отчете ВОЗ с анализом действий мировых лидеров по противодействию COVID-19, пишет 12 мая The Guardian.

Отчет подготовлен группой исследователей под руководством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. Эксперты утверждают, что ученые в Ухане своевременно отреагировали на угрозу. Если бы правительства всех стран быстрее ввели ограничения на перемещения через границы, массового заражения можно было бы избежать. Однако даже сама ВОЗ изначально призывала не спешить с закрытием границ. Режим ЧП надо было ввести еще 22 января, а не 30-го, говорится в докладе. Февраль специалисты считают «временем упущенных возможностей». Жесткие меры начали вводить только тогда, когда оказались переполнены больницы. «К тому времени было уже слишком поздно предотвращать последствия пандемии. То, что происходило затем, было уже борьбой за средства индивидуальной защиты и лекарства. Во всем мире медицинские работники работали на пределе своих возможностей», — пишут авторы отчета.

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Комментарии (1)

xepnuminu
если бы не воз, новая нормальность так и осталась бы чьей то мечтой.
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