FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +22
74.04р89.85р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Фем-активистка Татьяна Никонова умерла в 43 года

Фем-активистка и блогер Татьяна Никонова скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщили коллеги и друзья в ее телеграм-канале вечером 12 мая.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в сообщении.

ПоделитьсяПоделиться

Никонова с 2001 года выступала за сексуальное просвещение, вела блог, проводила консультации и читала лекции. Упоминалась ее деятельность и на «Фонтанке» — она подчеркивала, что эпидемия ВИЧ в России связана с отсутствием грамотного сексуального образования для школьников.

В 2012 году Никонова начала вести блог Sam Jones’s Diary о сексе и гендере. В 2017-м он переехал на Nikonova.online. В нем публиковались ответы на вопросы о сексе, телесности, гендере и феминизме.

Фото: Татьяна Никонова, феминистка и гедонистка

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Мужской Взгляд
У стены на Красной площади похоронить.
Иван 2пырьев
Я знал одну замечательную собаку, которая от злости откусила себе яйца и померла
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний