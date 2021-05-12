Фем-активистка и блогер Татьяна Никонова скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщили коллеги и друзья в ее телеграм-канале вечером 12 мая.
«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в сообщении.
Никонова с 2001 года выступала за сексуальное просвещение, вела блог, проводила консультации и читала лекции. Упоминалась ее деятельность и на «Фонтанке» — она подчеркивала, что эпидемия ВИЧ в России связана с отсутствием грамотного сексуального образования для школьников.
В 2012 году Никонова начала вести блог Sam Jones’s Diary о сексе и гендере. В 2017-м он переехал на Nikonova.online. В нем публиковались ответы на вопросы о сексе, телесности, гендере и феминизме.