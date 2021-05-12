Фем-активистка и блогер Татьяна Никонова скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщили коллеги и друзья в ее телеграм-канале вечером 12 мая.



«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в сообщении.