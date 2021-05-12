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Чикаго спасают от крыс тем же методом, что и Ленинград после снятия блокады, — кошками

На улицы Чикаго выпустили тысячу кошек, чтобы решить крысиную проблему

Общественная организация Tree House в рамках кампании «Кошки на работе» выпустила к 2021 году тысячу кошек на улицы Чикаго. Усатые охотники таким образом помогают городу избавляться от грызунов с 2012 года. Об этом пишет Independent 12 мая.

Перед тем, как «вывести в свет», волонтёры Tree House моют кошек и стерилизуют. Ответственных работников с хвостами отправляют по заявке в жилые и коммерческие помещения, где есть проблемы с крысами. Владельцы помещений, в свою очередь, обязуются кормить котов, поить их и всячески следить за благополучием. Участники организации считают кошачьих экологически чистой альтернативой яду.

В заявлении Tree House сообщается, что в город на борьбу с грызунами направляют только диких кошек, которые не смогут ужиться с людьми и потому не востребованы в приютах.

Представитель Tree House Сара Лисс рассказала о том, что клиенты жаловались на чрезмерное количество крыс. Она также заявила, что кошки не едят много грызунов, но простого присутствия в помещении уже достаточно для того, чтобы отпугнуть вредителей: «Они на самом деле сдерживают их своими феромонами».

С крысами подобным образом боролись в Ленинграде после снятия блокады. Тогда вредители буквально захватили город. Из Ярославской области направили четыре вагона с дымчатыми кошками, которые слыли лучшими истребителями грызунов. Затем усатых привезли из Сибири. В итоге несколько тысяч кошек успешно справились с задачей и спасли город от эпидемии.

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Комментарии (1)

kleon911
В Ленинграде в блокаду кошек съели, отсюда и проблема. А в Чикаго что с кошками случилось?
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