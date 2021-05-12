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Ботанический сад ищет волонтеров охранять сакуру от эротических съемок

Пикники и эротические фотосессии вынудили Ботанический сад искать помощи

Лето в Петербурге становится все жарче — во всех отношениях. Ботанический сад БИН РАН вынужден искать спасения от перешедших границы дозволенного горожан и просить помощи волонтеров.

«Друзья, пикники и эротические съемки на газонах нас вынуждают», — объяснила свою тревогу администрация учреждения в соцсетях 12 мая.

Особое беспокойство сотрудников вызывает сакура — ее пышное цветение в саду началось 11 мая. И многие хотят прикоснуться к красавице.

«Чтобы сохранить цветение на более долгий срок, нужны помощники. Что надо делать? Все просто! Надо гулять среди сакур и делать замечания нарушающим правила посетителям. Жилетками обеспечим», — обратились к горожанам в ботсаду, попросив желающих писать администраторам группы волонтеров Ботанического сада.

Фото: скриншот с сайта instagram.com
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На 15–16 мая в ботсаду запланирован тематический фестиваль «Сакура мацури».

Фото: скриншот с сайта instagram.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

aaignat
Зашёл ради фото, а тут какая-то стрёмная замануха
Агроном аэродрома
Странно.. Раньше всякие гвозди и средства от геморроя полуголые девки рекламировали, а тут...
SERGEY111
Поротся у дерева под окрики волонтёров -ещё то удовольствие .
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