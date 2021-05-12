Лето в Петербурге становится все жарче — во всех отношениях. Ботанический сад БИН РАН вынужден искать спасения от перешедших границы дозволенного горожан и просить помощи волонтеров.



«Друзья, пикники и эротические съемки на газонах нас вынуждают», — объяснила свою тревогу администрация учреждения в соцсетях 12 мая.



Особое беспокойство сотрудников вызывает сакура — ее пышное цветение в саду началось 11 мая. И многие хотят прикоснуться к красавице.



«Чтобы сохранить цветение на более долгий срок, нужны помощники. Что надо делать? Все просто! Надо гулять среди сакур и делать замечания нарушающим правила посетителям. Жилетками обеспечим», — обратились к горожанам в ботсаду, попросив желающих писать администраторам группы волонтеров Ботанического сада.