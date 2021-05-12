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Роскомнадзор предупредил об уязвимости персональных данных россиян в WhatsApp

Защита персональных данных в WhatsApp ненадёжна. Об этом 12 мая россиян предупредил Роскомнадзор.

«Роскомнадзор обращает внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. <...> Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Роскомнадзор обращает внимание, что в России и Европе белее строгие стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных по сравнению с США, а собственник мессенджера Facebook Inc. попадает под юрисдикцию Штатов.

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Комментарии (7)

Piter Russo
Может нужен мессенджер без привязки к сотовому номеру и без доступа к книге контактов?
125335668
Зарубежные компании пусть читают, лишь бы наши не знали
Мillemelle
Пусть читают, особенно переписку в родительском чате, вдруг что важное)
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