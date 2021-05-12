Федеральная коронавирусная статистика ушла в майский отрыв в Петербурге. За неделю суточный показатель заболевших увеличился на треть

12 мая, по сравнению с прошлой средой, в Петербурге отмечается рост регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях — на 34%. За сутки в федеральном регистре больных добавились 1 213 случаев. Тогда как в официальной статистике «Стопкоронавируса» — 734. Кроме того, на 29% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За день в больницы увезли 302 человека, против 234 неделей ранее.
Очевидно сокращается число свободных коек. Из развернутых 5 248 мест сейчас свободно лишь 786 — 15% от общего фонда. Еще 11 мая их было 888 (16,9%), а 9 мая — 1 019 (19,4%). Доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 189 пациентов. Все данные приводятся в справке межведомственного координационного совета Смольного.
«Значительное увеличение показателей обусловлено тем, что сравниваются нерабочий день прошлой недели с рабочим днём текущей недели. В выходные дни население реже обращается за медицинской помощью.
Межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают граждан неукоснительно соблюдать социальную дистанцию и не пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах. Лицам 18 лет и старше, не имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации, настоятельно рекомендуется привиться от COVID-19», — призывают в совете.
За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 596 тысяч человек. Из них 491 тысяча полностью. За прошедшие сутки первично привиты 4 233 человека, вторично — 9 584. Запасов вакцины в Петербурге хватит ещё на 188 тысяч жителей.