Федеральная коронавирусная статистика ушла в майский отрыв в Петербурге. За неделю суточный показатель заболевших увеличился на треть

12 мая, по сравнению с прошлой средой, в Петербурге отмечается рост регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях — на 34%. За сутки в федеральном регистре больных добавились 1 213 случаев. Тогда как в официальной статистике «Стопкоронавируса» — 734. Кроме того, на 29% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За день в больницы увезли 302 человека, против 234 неделей ранее.



Очевидно сокращается число свободных коек. Из развернутых 5 248 мест сейчас свободно лишь 786 — 15% от общего фонда. Еще 11 мая их было 888 (16,9%), а 9 мая — 1 019 (19,4%). Доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 189 пациентов. Все данные приводятся в справке межведомственного координационного совета Смольного.

