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Федеральная коронавирусная статистика ушла в майский отрыв в Петербурге. За неделю суточный показатель заболевших увеличился на треть

В Петербурге альтернативная статистика показала больше 1 200 заразившихся за сутки

Эпидемические показатели в Петербурге заметно растут. Больше всего это заметно по растущему числу новых случаев коронавируса и стремительно уменьшающемуся проценту свободных коек.

12 мая, по сравнению с прошлой средой, в Петербурге отмечается рост регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях — на 34%. За сутки в федеральном регистре больных добавились 1 213 случаев. Тогда как в официальной статистике «Стопкоронавируса» — 734. Кроме того, на 29% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За день в больницы увезли 302 человека, против 234 неделей ранее.

Очевидно сокращается число свободных коек. Из развернутых 5 248 мест сейчас свободно лишь 786 — 15% от общего фонда. Еще 11 мая их было 888 (16,9%), а 9 мая — 1 019 (19,4%). Доля тяжёлых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 189 пациентов. Все данные приводятся в справке межведомственного координационного совета Смольного.

«Значительное увеличение показателей обусловлено тем, что сравниваются нерабочий день прошлой недели с рабочим днём текущей недели. В выходные дни население реже обращается за медицинской помощью.

Межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают граждан неукоснительно соблюдать социальную дистанцию и не пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах. Лицам 18 лет и старше, не имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации, настоятельно рекомендуется привиться от COVID-19», — призывают в совете.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 596 тысяч человек. Из них 491 тысяча полностью. За прошедшие сутки первично привиты 4 233 человека, вторично — 9 584. Запасов вакцины в Петербурге хватит ещё на 188 тысяч жителей.

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Комментарии (6)

bluxer
Мало. Я требую больше. Мне надо больше жуткой статистики. Повышайте дозу.
nalchik11
Так, подождите, майские внеплановые нерабочие ввели для недопущения роста заболеваемости.... Сейчас начинают болеть те, кто заразился в майские...
Что-то не вяжется
Piter Russo
Не надо было проводить никакие массовые мероприятия, для памяти достаточно было бы салюта и поздравительного обращения президента и праздничный концерт памяти по телевизору...

Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!

Пусть вместе с нами земля (семья) ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев на Тихвин гнала!

Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.

Будут в преданьях навеки прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.

Встанем и чокнемся кружками, стоя, мы
В братстве друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!
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