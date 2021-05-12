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Для полного счастья не хватает возможности ходить своими ногами. Диме из Ленобласти нужна помощь

У 10-летнего Димы врождённый порок развития позвоночника и вывих тазобедренных суставов. Некоторое время назад ему сделали сложную операцию, после которой он смог встать из инвалидной коляски. Но чтобы мальчик начал самостоятельно ходить, ему нужны специальные ортезы, которые не предоставляются за госсчёт.

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Благотворительный фонд «Спасение» просит оказать помощь в сборе средств.

Токаев Дима, 10 лет. Ленинградская область.

Врождённые порок развития позвоночника и вывих тазобедренных суставов.

Требуются индивидуальные ортезы. Стоимость — 300 000 рублей.

Жизнь Димы началась с тяжёлых испытаний. Он родился с пороком развития позвоночника и вывихом тазобедренных суставов. Но самое страшное — ребёнок остался без поддержки и любви мамы. Она отказалась от него, и мальчик рос в детском доме.

Но судьба всё же улыбнулась Диме. Он стал частью большой и дружной семьи — мальчика усыновили. И когда ему провели сложную операцию, то во многом помогла поддержка его сводных братьев и сестёр. А их у него восемь. Некоторые из них тоже с инвалидностью.

Спустя время Дима смог встать из инвалидной коляски. Правда, без поддержки он передвигаться не может — чтобы ходить самостоятельно, ему нужны ортезы.

Из-за того, что мальчик долгое время не двигался, в его коленях образовались контрактуры, которые сильно ограничивают подвижность суставов и доставляют большие неудобства и боль. Чтобы Дима «расходился», чтобы суставы разработались и можно было продолжить лечение, ему нужны специальные ортезы из карбона с пневмоэлементами. И нужны они сейчас — пока есть шанс разработать суставы. Если упустить драгоценное время, то суставы придётся менять на искусственные. И сможет ли Дима потом ходить — неизвестно.

Диме требуются индивидуально изготовленные ортезы, которые не делают через ФСС бесплатно. Стоимость двух аппаратов — 300 000 рублей. Эта сумма очень большая для семьи с девятью детьми.

Сегодня Дима почти счастлив — он не перестаёт улыбаться, увлекается творчеством и активно развивается. Мальчика не нужно заставлять читать книжки, он охотно читает сам. А ещё он смотрит фильмы и подолгу пишет истории в дневниках, поёт в хоре и занимается в театральной студии. Единственное, чего ему не хватает для полного счасть, — это возможности ходить своими ногами, бегать и играть со своими друзьями.

Вне дома Диму называют ангелом, хотя родители говорят, что характер у него упёртый. Но упёртость — это как раз то качество, которое только поможет мальчику в его ситуации. Потребуется много терпения и сильный характер — это у Димы есть. Осталось приобрести ортезы. И он начнет ходить.

За помощью семья Дима обратилась в Благотворительный фонд «Спасение», который открыл сбор средств.

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