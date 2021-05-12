Для полного счастья не хватает возможности ходить своими ногами. Диме из Ленобласти нужна помощь

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Благотворительный фонд «Спасение» просит оказать помощь в сборе средств.

Токаев Дима, 10 лет. Ленинградская область.

Врождённые порок развития позвоночника и вывих тазобедренных суставов.

Требуются индивидуальные ортезы. Стоимость — 300 000 рублей.

Жизнь Димы началась с тяжёлых испытаний. Он родился с пороком развития позвоночника и вывихом тазобедренных суставов. Но самое страшное — ребёнок остался без поддержки и любви мамы. Она отказалась от него, и мальчик рос в детском доме.

Но судьба всё же улыбнулась Диме. Он стал частью большой и дружной семьи — мальчика усыновили. И когда ему провели сложную операцию, то во многом помогла поддержка его сводных братьев и сестёр. А их у него восемь. Некоторые из них тоже с инвалидностью.



Спустя время Дима смог встать из инвалидной коляски. Правда, без поддержки он передвигаться не может — чтобы ходить самостоятельно, ему нужны ортезы.

Из-за того, что мальчик долгое время не двигался, в его коленях образовались контрактуры, которые сильно ограничивают подвижность суставов и доставляют большие неудобства и боль. Чтобы Дима «расходился», чтобы суставы разработались и можно было продолжить лечение, ему нужны специальные ортезы из карбона с пневмоэлементами. И нужны они сейчас — пока есть шанс разработать суставы. Если упустить драгоценное время, то суставы придётся менять на искусственные. И сможет ли Дима потом ходить — неизвестно.

Диме требуются индивидуально изготовленные ортезы, которые не делают через ФСС бесплатно. Стоимость двух аппаратов — 300 000 рублей. Эта сумма очень большая для семьи с девятью детьми.

Сегодня Дима почти счастлив — он не перестаёт улыбаться, увлекается творчеством и активно развивается. Мальчика не нужно заставлять читать книжки, он охотно читает сам. А ещё он смотрит фильмы и подолгу пишет истории в дневниках, поёт в хоре и занимается в театральной студии. Единственное, чего ему не хватает для полного счасть, — это возможности ходить своими ногами, бегать и играть со своими друзьями.

