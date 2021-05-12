Для полного счастья не хватает возможности ходить своими ногами. Диме из Ленобласти нужна помощь

Благотворительный фонд «Спасение» просит оказать помощь в сборе средств.
Токаев Дима, 10 лет. Ленинградская область.
Врождённые порок развития позвоночника и вывих тазобедренных суставов.
Требуются индивидуальные ортезы. Стоимость — 300 000 рублей.
Жизнь Димы началась с тяжёлых испытаний. Он родился с пороком развития позвоночника и вывихом тазобедренных суставов. Но самое страшное — ребёнок остался без поддержки и любви мамы. Она отказалась от него, и мальчик рос в детском доме.
Но судьба всё же улыбнулась Диме. Он стал частью большой и дружной семьи — мальчика усыновили. И когда ему провели сложную операцию, то во многом помогла поддержка его сводных братьев и сестёр. А их у него восемь. Некоторые из них тоже с инвалидностью.
Спустя время Дима смог встать из инвалидной коляски. Правда, без поддержки он передвигаться не может — чтобы ходить самостоятельно, ему нужны ортезы.
Из-за того, что мальчик долгое время не двигался, в его коленях образовались контрактуры, которые сильно ограничивают подвижность суставов и доставляют большие неудобства и боль. Чтобы Дима «расходился», чтобы суставы разработались и можно было продолжить лечение, ему нужны специальные ортезы из карбона с пневмоэлементами. И нужны они сейчас — пока есть шанс разработать суставы. Если упустить драгоценное время, то суставы придётся менять на искусственные. И сможет ли Дима потом ходить — неизвестно.
Диме требуются индивидуально изготовленные ортезы, которые не делают через ФСС бесплатно. Стоимость двух аппаратов — 300 000 рублей. Эта сумма очень большая для семьи с девятью детьми.
Сегодня Дима почти счастлив — он не перестаёт улыбаться, увлекается творчеством и активно развивается. Мальчика не нужно заставлять читать книжки, он охотно читает сам. А ещё он смотрит фильмы и подолгу пишет истории в дневниках, поёт в хоре и занимается в театральной студии. Единственное, чего ему не хватает для полного счасть, — это возможности ходить своими ногами, бегать и играть со своими друзьями.
Вне дома Диму называют ангелом, хотя родители говорят, что характер у него упёртый. Но упёртость — это как раз то качество, которое только поможет мальчику в его ситуации. Потребуется много терпения и сильный характер — это у Димы есть. Осталось приобрести ортезы. И он начнет ходить.
За помощью семья Дима обратилась в Благотворительный фонд «Спасение», который открыл сбор средств.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ