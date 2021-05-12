Судно из Петербурга привезло в Финляндию 15 заболевших «индийским коронавирусом». Это больше половины случаев нового штамма в стране

Моряки Valencia Express остаются на самоизоляции в Хельсинки.



«Индийский штамм коронавируса выявлен на судне, прибывающем в [порт] Вуосаари [в Хельсинки] из Санкт-Петербурга. 15 инфицированных коронарной инфекцией были изолированы», — сообщает 12 мая YLE со ссылкой на главного врача эпидемиологической службы финской столицы.

Из 24 моряков грузового судна Valencia Express, которое ходит под флагом Бермудских островов, новый штамм нашли у 15. Большая часть из них сейчас находится на самоизоляции на борту, однако двух человек пришлось отправить в больницу.