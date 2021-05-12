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Судно из Петербурга привезло в Финляндию 15 заболевших «индийским коронавирусом». Это больше половины случаев нового штамма в стране

В Хельсинки на грузовом судне из Санкт-Петербурга зафиксировали коронавирус у 15 человек

Моряки Valencia Express остаются на самоизоляции в Хельсинки.

«Индийский штамм коронавируса выявлен на судне, прибывающем в [порт] Вуосаари [в Хельсинки] из Санкт-Петербурга. 15 инфицированных коронарной инфекцией были изолированы», — сообщает 12 мая YLE со ссылкой на главного врача эпидемиологической службы финской столицы.

Из 24 моряков грузового судна Valencia Express, которое ходит под флагом Бермудских островов, новый штамм нашли у 15. Большая часть из них сейчас находится на самоизоляции на борту, однако двух человек пришлось отправить в больницу.

Эпидемиологическая служба финской столицы заверила, что опасности для населения нет.

В данный момент в Финляндии выявлено всего 25 случаев индийского варианта COVID-19. За последние сутки в республике зафиксировали 280 новых заболевших, а общее число инфицированных с начала пандемии приблизилось к 89 тысячам.

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Комментарии (2)

Just4Fun
подождите, какая то чиновница из правительства на днях говорила, что в РФ нет индийского штамма, врут наверное финны
Гражданин_Кейн
Ну все, теперь еще долго не откроют границу.
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