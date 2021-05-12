В Петербурге проходит благотворительный «Весенний фестиваль добрых десертов»

В Петербурге проходит традиционный «Весенний фестиваль добрых десертов» в поддержку благотворительных организаций, помогающих взрослым и детям.



До конца мая петербуржцы и гости города могут приобрести в кафе, ресторанах, барах и магазинах специальный добрый десерт, средства от продажи которого направляются в пользу благотворительных программ.



В этом месяце в рамках фестиваля поддержку получат:



— Благотворительный проект «Свет», который с 2008 года помогает детям c онкологическими заболеваниями;

