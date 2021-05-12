В Петербурге проходит благотворительный «Весенний фестиваль добрых десертов»

В Петербурге проходит традиционный «Весенний фестиваль добрых десертов» в поддержку благотворительных организаций, помогающих взрослым и детям.
До конца мая петербуржцы и гости города могут приобрести в кафе, ресторанах, барах и магазинах специальный добрый десерт, средства от продажи которого направляются в пользу благотворительных программ.
В этом месяце в рамках фестиваля поддержку получат:
— Благотворительный проект «Свет», который с 2008 года помогает детям c онкологическими заболеваниями;
— Благотворительная организация «Мята», которая реализует программы образования, профориентации и трудоустройства для детей в трудной жизненной ситуации;
— Организация «Тебе поверят», направленная на сокращение уровня сексуального насилия над детьми и подростками.
Также в рамках фестиваля желающие смогут побывать на лекториуме, посвящённом кейсам социального предпринимательства, который состоится 31 мая. Кроме того, в этом сезоне планируются благотворительные стримы.
О том, как принять участие в фестивале, можно узнать на сайте мероприятия.
Фестивали добрых десертов проходят в Петербурге несколько раз в год. Предыдущий прошёл в феврале. Тогда в мероприятии приняло участие 69 площадок. За месяц было собрано 60 тысяч рублей, которые были направлены в три благотворительные организации, оказывающие помощь детям.