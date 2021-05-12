Авария с мотоциклистом, произошедшая днем 12 мая в Приморском районе Петербурга, попала на камеру наблюдения. Судя по видео, началось все с неудачного маневра.
ДТП произошло на Приморском проспекте возле входа в ЦПКиО в направлении центра. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как мотоциклист перестраивается из среднего ряда в правый, обходя едущие медленнее автомобили. Одновременно тот же маневр пытается сделать и водитель «Фольксвагена». В результате мотоциклиста заносит правее, и он на скорости врезается в бок припаркованного автомобиля, после чего отлетает вместе с байком на середину дороги. Было ли касание мотоцикла с «Фольксвагеном», на видео рассмотреть сложно.
Мотоциклиста забрали в скорую прибывшие на место ДТП медики. «Проезжала вот только что мимо, шлем был, но шлем в хлам», — отмечает в группе «ДТП и ЧП» очевидица Сандра. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, состояние байкера — средней тяжести.
Затор на Приморском проспекте и Приморском шоссе в сторону центра из-за аварии держится до сих пор, как и на улице Савушкина. Пробка, по данным «Яндекса», по-прежнему тянется от Яхтенной улицы.