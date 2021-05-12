По данным «Фонтанки», во время манипуляций на ремонтируемом 50-метровом кране для погрузки мужчине стало плохо. Он упал на площадку, на месте работает полиция. По предварительным данным, рабочий скончался от полученных травм.
В Морском порту Петербурга мужчина погиб, сорвавшись с крана
Мастер по ремонту портовых кранов сорвался с высоты во время работы в Межевом канале днём 12 мая.
По данным «Фонтанки», во время манипуляций на ремонтируемом 50-метровом кране для погрузки мужчине стало плохо. Он упал на площадку, на месте работает полиция. По предварительным данным, рабочий скончался от полученных травм.