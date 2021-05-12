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В Морском порту Петербурга мужчина погиб, сорвавшись с крана

Мастер по ремонту портовых кранов сорвался с высоты во время работы в Межевом канале днём 12 мая.

По данным «Фонтанки», во время манипуляций на ремонтируемом 50-метровом кране для погрузки мужчине стало плохо. Он упал на площадку, на месте работает полиция. По предварительным данным, рабочий скончался от полученных травм.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Гражданкa
а как же высотная экипировка, страховка? не предусмотрено?
Zlato_Serebro
Портовый инсайдер сливает компромат.
bluxer
С одесского кичмана сорвались два уркана.
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