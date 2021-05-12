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В Шушарах откроется новая поликлиника с женской консультацией и рентгенотделением

В Шушарах на Валдайской улице откроется поликлиника с рентгенологическим отделением и женская консультация. Как сообщают в компании «Дальпитерстрой», управление Госстройнадзора выдало на объект заключение о соответствии.

Поликлиника с консультацией занимают первый и второй этажи 13-этажного жилого дома на 209 квартир, а рентгенологическое отделение расположилось в пристроенном здании. Вход в лечебное учреждение будет отдельным от входа в жилой дом.

Новая поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену, а женская консультация — на 150 посещений. Общая площадь поликлинического комплекса — около 4 тыс. кв. м. В ближайшие месяцы здание оснастят современным лечебным и диагностическим оборудованием, а штат поликлиники укомплектуют медперсоналом.

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Помимо рентгенологического отделения с кабинетами флюорографии, рентгенологии и маммографии, в поликлинике будет работать инфекционное отделение с отдельным входом. Также здесь разместится дневной стационар, кабинеты неотложной помощи и диагностики (ЭКГ, УЗИ), хирургическое отделение и перевязочная, два стоматологических кабинета.

В терапевтическом отделении будут вести прием специалисты различных профилей: оториноларинголог, уролог, ревматолог, невролог, хирург, гастроэнтеролог, пульмонолог и другие.

Поликлинику спроектировали и построили с учетом потребностей маломобильных групп населения: входные группы оборудованы поручнями и пандусами, на центральном входе установлены алюминиевые раздвижные двери. Проектом также предусмотрены заниженные пороги, расширенные проемы, тактильная плитка и другие приспособления и материалы, облегчающие жизнь людям с ограниченными возможностями.

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