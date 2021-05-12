В Шушарах откроется новая поликлиника с женской консультацией и рентгенотделением

В Шушарах на Валдайской улице откроется поликлиника с рентгенологическим отделением и женская консультация. Как сообщают в компании «Дальпитерстрой», управление Госстройнадзора выдало на объект заключение о соответствии.



Поликлиника с консультацией занимают первый и второй этажи 13-этажного жилого дома на 209 квартир, а рентгенологическое отделение расположилось в пристроенном здании. Вход в лечебное учреждение будет отдельным от входа в жилой дом.



Новая поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену, а женская консультация — на 150 посещений. Общая площадь поликлинического комплекса — около 4 тыс. кв. м. В ближайшие месяцы здание оснастят современным лечебным и диагностическим оборудованием, а штат поликлиники укомплектуют медперсоналом.

